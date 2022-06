To beef μεταξύ φιλάθλων των Γουόριορς και του Τσαρλς Μπάρκλεϊ καλά κρατεί.

Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ και η εκπομπή του TNT είχε βγει live από το Chase Center στο Game 1 των Γουόριορς με τους Μάβερικς και οι φίλαθλοι των πολεμιστών δεν σταμάτησαν να... κράζουν τον Sir Charles, ο οποίος είχε διαλέξει το Ντάλας να υποστηρίξει.

Του φώναζαν «ο Μπάρκλεϊ είναι σκ@τ@», με τον θρύλο των Σανς να απαντά: «Έχετε δίκιο, κι εσείς είστε σκ@τ@». Στη συνέχεια Μπάρκλεϊ τους είπε: «Αν δεν με αφήσετε ήσυχο, θα έρθω στο σπίτι σας και θα σας γαμ... τη μητέρα».

Η κόντρα μεταξύ των δύο πλευρών δεν σταματά όπως φαίνεται και στους τελικούς. Οι φίλαθλοι των πολεμιστών έχουν φτιάξει κάδους για να πετάνε τα σκουπίδια και πάνω εκεί που τα ρίχνουν έχει μια φωτογραφία του Sir Charles. Μάλιστα υπάρχει κενό στο στόμα του για να τα πετάνε εκεί και κατά κάποιο τρόπο να του κλείσουν το στόμα.

Fans outside of the Chase Center are encouraged to "Chuck" their trash 😂🗑️



(via /r/RefuseRefuseSF) pic.twitter.com/krApsGJjA4