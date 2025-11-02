Έπειτα από πέντε αποτυχημένες προσπάθειες, οι Ιντιάνα Πέισερς βρήκαν επιτέλους τον τρόπο να χαμογελάσουν. Με εντυπωσιακή αντεπίθεση στην τέταρτη περίοδο, ανέτρεψαν τα δεδομένα και λύγισαν τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς (114-109), πανηγυρίζοντας την πρώτη τους νίκη στη φετινή σεζόν του NBA.

Η ομάδα της Ιντιάνα, που πέρσι είχε φτάσει μέχρι τους τελικούς του NBA, μπήκε στη νέα σεζόν με πολλά προβλήματα. Ο σοβαρός τραυματισμός του Ταϊρίς Χαλιμπέρτον και η αποχώρηση του Μάιλς Τέρνερ άφησαν τεράστια κενά στο ρόστερ, με αποτέλεσμα οι Πέισερς να ξεκινήσουν τη χρονιά με πέντε διαδοχικές ήττες.

Απέναντι όμως στους «πολεμιστές», έδειξαν χαρακτήρα. Παρότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ στα τρία πρώτα δωδεκάλεπτα, οι γηπεδούχοι αντέδρασαν εντυπωσιακά στο φινάλε. Με ένα επιμέρους 32-21 στην τέταρτη περίοδο, ανέτρεψαν τα δεδομένα και πανηγύρισαν την πρώτη τους επιτυχία για τη φετινή σεζόν.

Κορυφαίος για τους Πέισερς ήταν ο Κουέντον Τζάκσον, ο οποίος άγγιξε το triple-double με 25 πόντους, 6 ριμπάουντ και 10 ασίστ, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη. Από πλευράς Γουόριορς, ο Τζίμι Μπάτλερ πάλεψε με 20 πόντους, 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ, όμως δεν μπόρεσε να αποτρέψει την ήττα.

Τα δωδεκάλεπτα: 28-32, 53-58, 82-88, 114-109