Γκριν: «Υπάρχει μόνο θόρυβος όταν είσαι σπουδαίος»

Ο Ντρέιμοντ Γκριν απάντησε στους επικριτές του.

Οι Γουόριορς ηττήθηκαν στο Game 1 των τελικών από τους Σέλτικς, με τον Ντρέιμοντ Γκριν να δηλώνει πως κυριαρχήσαν για 41-42 λεπτά και θα είναι όλα μια χαρά ενόψει των επόμενων ματς.

Από εκείνη τη στιγμή και μετά δέχεται πολύ κράψιμο στο twitter, με τον κορυφαίο αμυντικό των πολεμιστών να μην αφήνει αναπάντητο τον θόρυβο που έχει δημιουργηθεί.

«Υπάρχει μόνο θόρυβος όταν είσαι σπουδαίος», ήταν η απάντηση του Ντρέιμοντ που καλείται να επιστρέψει δριμύτερος στο Game 1 μετά το 2/12 σουτ και το 0/4 τρίποντα που είχε στον πρώτο τελικό. Πρέπει να ανέβει ο ίδιος και να ξυπνήσει όλη την ομάδα, αφού λειτουργεί σαν προπονητής μέσα στο γήπεδο, κατευθύνοντας τους συμπαίκτες του στην άμυνα.

Draymond sounds off on the Twitter critics 👀 pic.twitter.com/D1DVyENb92