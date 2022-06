Γκριν: «Κυριαρχήσαμε για 41-42 λεπτά, θα είμαστε καλά»

Ο Ντρέιμοντ Γκριν αρνήθηκε πανικοβληθεί μετά την επικράτηση των Μπόστον Σέλτικς στο Game 1 των NBA Finals κόντρα στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Οι Μπόστον Σέλτικς έκαναν το 1-0 στο Game 1 των NBA Finals, επικρατώντας με 120-105. Με τον φόργουορντ των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, Ντρέιμοντ Γκριν να αρνείται να πανικοβληθεί.

«Σχεδόν κυριαρχήσαμε στα πρώτα 41, 42 λεπτά, οπότε θα είμαστε καλά», είπε ο Γκριν και συνέχισε: «Έμειναν σε κοντινή απόσταση και έβαλαν τα σουτ στο τέλος. Θα βρούμε τους τρόπους για να τους σταματήσουμε. Αλλά δεν πιστεύω ότι ήταν θέμα ρυθμού. Δεν ήταν έκπληξη, ήταν αυτό που περιμέναμε».

Ο Γκριν τελείωσε το ματς με 4 πόντους, 11 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ οι Σέλτικς, οι οποίοι ήταν πίσω με 12 πόντους στο τέλος της 3ης περιόδου, κατέγραψαν το απίστευτο 21/41 τρίποντα.

