Το Gazzetta υποκλίνεται στο παλικάρι, τον... σκύλο Τζίμι Μπάτλερ που έδωσε τα πάντα, αλλά δεν ήταν αρκετό για να χαρίσει την πρόκριση στους Χιτ.

Πολλοί θα τον κατηγορήσουν για το τρίποντο που πήρε στα 16 δευτερόλεπτα με το σκορ στο 98-96 υπέρ των Σέλτικς. Η αλήθεια είναι πως αντί για να σταματήσει στον αιφνιδιασμό για τρεις, θα μπορούσε να πάει μέχρι και να ισοφαρίσει. Όμως αλήθεια ποιος μπορεί να πει κάτι σε αυτόν τον ακούραστο εργάτη, αυτόν τον σπουδαίο παίκτη που ακούει στο όνομα Τζίμι Μπάτλερ; Έναν παίκτη που αγωνίστηκε 48 λεπτά παρακαλώ στο Game 7. Ποιος να του μιλήσει και να του πει τι; Έδωσε την ψυχή του για τους Χιτ για άλλη μια σεζόν και έπεσε ηρωικά στις λεπτομέρειες. Κουβάλησε τους Χιτ μέχρι το Game 7 και εκεί ξανά το πάλεψε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, αλλά και πάλι φεύγει με σκυμμένο το κεφάλι.

Οι Σέλτικς μετά από μια επική σειρά με 5 break, πήραν το Game 7 μέσα στο Μαϊάμι και έτσι τσέκαραν το εισιτήριο τους για τους τελικούς του ΝΒΑ για πρώτη φορά μετά το 2010. Ο Τζέισον Τέιτουμ ήταν εντυπωσιακός στη σειρά κόντρα στο Μαϊάμι, υπέγραψε την πρόκριση των Κελτών και πήρε στα χέρια του το βραβείο του MVP των τελικών Ανατολής. Όμως η αξία του ηττημένου δίνει δόξα στον νικητή και ο Μπάτλερ πραγματικά αξίζει όλο τον σεβασμό των Σέλτικς και όλων των μπασκετόφιλων για τη μάχη που έδωσε. Το Gazzetta γράφει για τον... σκύλο του Μαϊάμι που αξίζει να πάρει ένα δαχτυλίδι πριν τελειώσει την καριέρα του.

Στα φετινά playoffs έχει δώσει ένα μοναδικό show στον κοσμο των Χιτ. Στον πρώτο γύρο απέναντι στους Χοκς είχε 30.5 πόντους, 7.8 ριμπάουντ, 2.8 κλεψίματα και 5.3 ασίστ κατά μέσο όρο με 44% τρίποντο και 54% εντός παιδιάς. Στην συνέχεια κόντρα στους Σίξερς μέτρησε 27.5 πόντους, 7.5 ριμπάουντ, 5.5 ασίστ και 1.7 κλεψίματα μαζί με 51.5% στα σουτ εντός παιδιάς. Απέναντι στους Σέλτικς είχε 25.6 πόντους, 7 ριμπάουντ, 3.6 ασίστ και 2 κλεψίματα μέσο όρο με 45% εντός παιδιάς.

Ξεκίνησε με 41 και 29 πόντους στα δύο πρώτα ματς, μπαίνοντας με το μαχαίρι στα δόντια, ωστόσο επηρεασμένος από τον τραυματισμό του στα τρία επόμενα ματς έριξε την απόδοση και δεν ήταν ο Μπάτλερ που ξέρουμε. Όμως είναι ένα παλικάρι, ένας αλύγιστος τύπος και δεν τα παράτησε. Παρόλο που δεν είναι στο 100% της κατάστασης, βγήκε αποφασισμένος στο Game 6 και κράτησε ζωντανούς τους Χιτ, βάζοντας 47 πόντους σε ένα ρεσιτάλ. Και ακόμα και στο Game 7 ήταν ο πρώτος σκόρερ του ματς με 35 πόντους, ωστόσο δεν έφτασε στους Χιτ. Ο Μπάτλερ έπαιξε και στα 48 λεπτά του Game 7, ενώ αγωνίστηκε για 46 λεπτά στο έκτο ματς της σειράς, δείχνοντας πως είναι ironman. Όπως και στους τελικούς του 2020 που ήταν συγκινητικός, έλιωσε στο παρκέ, κάνοντας τα πάντα για να βοηθήσει την ομάδα του να πανηγυρίσει. Ακούραστος, αλύγιστος, το σωστό παράδειγμα για τους συμπαίκτες του.

Η μεγαλύτερη του ευκαιρία πάντως ήρθε το 2020, όπου το Μαϊάμι, κάνοντας μια απίθανη πορεία στα playoffs, όπου απέκλεισε μεταξύ άλλων και τους Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο έφτασε στους τελικούς. Εκεί η παρέα των Μπάτλερ, Αντεμπάγιο, Χίρο και Ρόμπινσον λύγισε κόντρα στους πιο έμπειρους Λέικερς του ΛεΜπρόν και του Ντέιβις. Φυσικά τα πράγματα μπορεί να ήταν διαφορετικά αν δεν τραυματιζόταν και έχανε όλη τη σειρά ο Ντράγκιτς, ενώ και ο Μπαμ έπαιξε σε όλα τα ματς τραυματίας. Ο Πατ Ράιλι είχε κάνει πάλι το θαύμα του, αφού με τις κινήσεις του έφερε ξανά το Μαϊάμι στους τελικούς κόντρα σε όλα τα προγνωστικά στο ξεκίνημα της σεζόν.

Ο Μπάτλερ ήταν συγκινητικός στους τελικούς του 2020, παίζοντας 43 λεπτά και πάνω στα πέντε τελευταία ματς της σειράς (κρίθηκε με 4-2). Πέτυχε 35 πόντους στο Game 5 κρατώντας ζωντανούς τους Χιτ και 40 πόντους στο τρίτο ματς στη νίκη του Μαϊάμι. Έδωσε τα πάντα για να βοηθήσει μια πληγωμένη από τραυματισμούς ομάδα και τελείωσε με 26.2 πόντους , 9.8 ασίστ και 8.3 ριμπάουντ μέσο όρο. Mάλιστα είχε πετύχει δύο triple double στους τελικούς. Δεν έφτασε στον τίτλο αλλά η προσπάθεια του ήταν όλα τα λεφτά.

Facing elimination, Jimmy Butler left it ALL on the court in the ECF ⚡



𝑮𝒂𝒎𝒆 6: 47 PTS, 9 REB, 8 AST, 16-29 FG

𝑮𝒂𝒎𝒆 7: 35 PTS, 9 REB, 13-24 FG



He played all but two minutes in the final two games. pic.twitter.com/FfakS4r6p8