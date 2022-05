Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δείπνησε σε ένα εστιατόριο του Λος Άντζελες και κατά την έξοδό του αστειεύτηκε για τις ακριβές τιμές, διαπιστώνοντας ότι η πόλη δεν είναι γι' αυτόν.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάνει τις διακοπές του στην Πόλη των Αγγέλων. Επισκέφθηκε την τοπική Disneyland και στη συνέχεια είπε να γευματίσει σε ένα εστιατόριο του Δυτικού Λος Άντζελες.

Κατά την έξοδό του, τον περίμενε η κάμερα της ιστοσελίδας TMZ, με τον Greek Freak να παραδέχεται ότι το φαγητό ήταν εξαιρετικό, αλλά θέλησε να... γκρινιάξει, δίκην αστείου, για τις τιμές.

Giannis Antetokounmpo has made more than $146 MILLION in his career, but even he has to let out a "sheeeesh" when it comes to expensive dining in L.A. https://t.co/K6ENYHNBGU