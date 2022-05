Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επισκέφθηκε την Disneyland, μαζί με την οικογένειά του.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξεχώριζε. Και να ήθελε να περάσει απαρατήρητος, δεν θα μπορούσε. Και ας βρέθηκε στο πιο μαγικό μέρος του κόσμου. Ταξίδεψε μέχρι την Καλιφόρνια για να επισκεφθεί την τοπική Disneyland.

Αρκετοί άνθρωποι που έτυχε και ήταν στο πάρκο εκείνη τη στιγμή, ανέβασαν φωτογραφίες και βίντεο από τον Greek Freak.

Μάλιστα, ο Αντετοκούνμπο έβγαινε από ένα θεματικό παιχνίδι της Disneyland, με τον μικρό Λίαμ στους ώμους του, με τον κόσμο να του ζητάει αυτόγραφα και φωτογραφίες και εκείνον να μην το αρνείται.

Spotted at Disneyland! Milwaukee @Bucks star @Giannis_An34 was seen mingling with fans and signing some autographs. (Credit: @BlazingLegendEX) pic.twitter.com/VB4VMvzLyb