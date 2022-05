Ο σπουδαίος Γιάννης Αντετοκούνμπο μπήκε σε ένα κλειστό club με θρύλους του ΝΒΑ.

Συνεχίζει να μαζεύει ατομικά βραβεία ο φοβερός και τρομερός Giannis. Ο Greek Freak κατάφερε να βρεθεί στην κορυφαία αμυντική πεντάδα της σεζόν του ΝΒΑ για 4η συνεχόμενη σεζόν, δείχνοντας συνέπεια και σε αυτό τον τομέα. Μαζί με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο συναντάμε τον Μάικαλ Μπρίτζες (Σανς), τον Ρούντι Γκομπέρ (Τζαζ), τον Τζάρεν Τζάκσον τζούνιορ (Γκρίζλις) και φυσικά τον κορυφαίο αμυντικό της χρονιάς Μάρκους Σμαρτ (Σέλτικς).

Πλέον ο Έλληνας σταρ έχει 2 βραβεία MVP και τέσσερις παρουσίες σε κορυφαία αμυντική πεντάδα, κάτι που τον βάζει δίπλα σε θρύλους του αθλήματος. Οι υπόλοιποι τέσσερις που βρίσκονται σε αυτό το κλειστό club είναι οι Καρίμ-Αμπντούλ Τζαμπάρ, Μάικλ Τζόρνταν, ΛεΜπρόν Τζέιμς και Τιμ Ντάνκαν.

Ο Γιάννης για άλλη μια φορά μπαίνει σε μια ιδιαίτερη λίστα με τα ετπιτευγματά του, κάτι στο οποίο μας έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια, αφού τα βραβεία διαδέχονται το ένα το άλλο. Κάνει τα πάντα και συμφέρει σε άμυνα και επίθεση, κουβαλά τους Μπακς και το ΝΒΑ δεν θα μπορούσε να μην τον ανταμείψει. Ένα... τέρας της φύσης, ένας απίθανος παίκτης που δεν σταματά να μας κάνει περήφανους, όντας ο απόλυτος κυριαρχος του παιχνιδιού.

Giannis Antetokounmpo tallies his 4th 1st-team All-Defensive selection to go along with 2 MVPs.



Since All-Def. Teams were announced in 1968-69, the only other players with 4 1st-Team selections & multiple MVPs are Kareem Abdul-Jabbar, Michael Jordan, LeBron James & Tim Duncan pic.twitter.com/BH1jOwlUka