Ο Τάιλερ Χίρο έκλεψε την παράσταση στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος του Game 1 των Χιτ με τους Σέλτικς.

Οι Χιτ πήραν προβάδισμα στη σειρά των τελικών Ανατολής, κάνοντας το πρώτο βήμα κόντρα στους Σέλτικς χάρη στα... όργια του Τζίμι Μπάτλερ. Ο Jimmy Buckets είχε 41 πόντους, 9 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 4 κλεψίματα και 3 μπλοκ, δείχνοντας ποιος είναι το αφεντικό.

Πάντως στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς, ο Τάιλερ Χίρο ήταν εκείνος που πρωταγωνίστησε. Ο γνωστός για τις ενδυματολογικές του προτιμήσεις, γκαρντ του Μαϊάμι... έσκασε στην αίθουσα με το νέο outfit και ο Μπαμ Αντεμπάγιο που έκανε δηλώσεις, δεν μπόρεσε να κρατηθεί και έσκασε στα γέλια.

Πριν λίγο καιρό ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ αντέγραψε το look του Τάιλερ Χίρο από πρόσφατη συνέντευξη Τύπου σε έναν... διαγωνισμό της εκπομπής του για το «Ποιος το φόρεσε καλύτερα» και οι παρευρισκόμενοι το απόλαυσαν.

Herro had Bam cracking up with his postgame fit 😭 pic.twitter.com/eys2J8wzuF