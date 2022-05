Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ αντέγραψε το look του Τάιλερ Χίρο από πρόσφατη συνέντευξη Τύπου σε έναν... διαγωνισμό της εκπομπής του για το «Ποιος το φόρεσε καλύτερα».

Η εκπομπή του Inside the NBA γίνεται όλο και καλύτερη, με την τετράδα των παρουσιαστών να βρίσκει κάθε φορά το κάτι παραπάνω για να προκαλέσει το γέλιο. Αυτή τη φορά, ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ θέλησε να κάνει τον δικό του άτυπο διαγωνισμό με τον Τάιλερ Χίρο, αντιγράφοντας... πιστά το look του παίκτη των Χιτ σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου.

Κόκκινο πουκάμισο κολλητό, βερμούδα, γυαλιά και αλυσίδες! Έτσι έκανε την εμφάνισή του στο στούντιο! Μάλιστα, ο Σακίλ Ο'Νιλ βλέποντάς τον έκανε σχόλιο για «γεμάτο στομάχι», ενώ λίγο αργότερα τον πλησίασε και του έδειξε πως πρέπει να φορεθεί το πουκάμισο ανοίγοντας τα κουμπιά!

Δείτε το ξεκαρδιστικό βίντεο με τον Τσακ ως άλλο Τάιλερ Χίρο:

"You wore it better!"



Chuck really copied @raf_tyler's postgame outfit 🤣 pic.twitter.com/TRA4NjYBv6