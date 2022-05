Μήνυμα σε ολόκληρο το Μιλγουόκι και δη στους φίλους της ομάδας του θέλησε να δώσει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μέσα από την ανάρτησή του στο Twitter.

Η φετινή πορεία των Μιγλουόκι Μπακς δεν έφτασε μέχρι... την πηγή! Οι Σέλτικς ήταν οι νικητές της σειράς των ημιτελικών και παρά την υπερπροσπάθεια του Giannis στο Game 7 ώστε να εξαντλήσει τις πιθανότητες, τα «ελάφια» ηττήθηκαν και έμειναν εκτός συνέχειας.

Παρόλα αυτά, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θέλησε να γεμίσει με ελπίδα και ανυπομονησία τους φίλους των Μπακς στέλνοντάς τους ένα μήνυμα για την επόμενη σεζόν. Ανέβασε φωτογραφία στο αγαπημένο του beast mode και την συνδύασε γράφοντας: «Μιλγουόκι θα επιστρέψουμε! Σας ευχαριστώ για την σπουδαία σεζόν!»

Δείτε την ανάρτηση του Γιάννη:

We'll be back Milwaukee.. Thank you for a great season!! 🙏🏾💪🏾 pic.twitter.com/ZKNeW5962N