Ο Κάιρι Ίρβινγκ δεν αναμένεται να ανανεώσει με την Nike για το signature shoe.

Κακά μαντάτα για τον Κάιρι Ίρβινγκ, ο οποίος έχει αποκλειστεί με σκούπα από τα playoffs απέναντι στους Σέλτικς. Σύμφωνα με το ESPN η Nike δεν δείχνει διατεθειμένη να του ανανεώσει το συμβόλαιο για το παπούτσι του και τη νέα σεζόν. Μένει να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον με το signature shoe του γκαρντ του Μπρούκλιν.

Ο «Κύριε Ελέησον» είχε 21.3 πόντους, 5.3 ριμπάουντ, 5.3 ασίστ και σούταρε με 31.7% τρίποντα στη σειρά κόντρα στους Σέλτικς. O Ίρβινγκ έχει player option για τη νέα σεζόν και εκείνος θα αποφασίσει αν θα παρεμείνει στο Μπρούκλιν. Η ομάδα του έχει... δεμένα τα χέρια και περιμένει την απόφαση του. Αν μείνει στους Νετς θα λάβει 36.5 εκατ. δολάρια τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο Uncle Drew έχασε μεγάλο μέρος της σεζόν, αφού ήταν ανεμβολίαστος,ενώ από ένα σημείο και μετά μπορούσε να παίξει μόνο στα εκτός έδρας παιχνίδια, κάτι που δεν έπετρεψε στους Νετς να βρουν χημεία σε οποιοδήποτε σημείο.

Nike unlikely to extend Kyrie Irving's signature shoe deal beyond next season, per @ramonashelburne and @wojespn pic.twitter.com/1BJ5neEICm