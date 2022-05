Ο Αλ Χόρφορντ βάλθηκε να... σώσει τους Σέλτικς, δείχνοντας πως είναι σαν το παλιό καλό κρασί.

Οι Σέλτικς βρέθηκαν σε πολύ δύσκολη θέση κόντρα στους Μπακς, ωστόσο ο παλιός ήταν αλλιώς. Ο Αλ Χόρφορντ έκανε το ματς της ζωής του στα playofs σε όλα τα επίπεδα και οδήγησε τους Κέλτες σε ένα μεγάλο break για το 2-2 στη σειρά. Ο Δομινικανός ψηλός είχε τις απαντήσεις σε όλα τα προβλήματα που του έβαλε η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, δείχνοντας άτρωτος και έτοιμος για όλα.

Ο Αντετοκούνμπο τον παραδέχθηκε μετά το ματς, δηλώνοντας: «Μακάρι και εμείς να παίζουμε στα 35 μας όπως ο Χόρφορντ». Ο σέντερ της Βοστώνης σχολίασε και το «beef» που είχε με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο κατά τη διάρκεια του Game 4 για τα ημιτελικά της Ανατολής, δείχνοντας πως δεν θα κάνει πίσω και θα είναι πάντα εκεί για να βοηθήσει την ομάδα του να... πετάξει εκτός τους πρωταθλητές του ΝΒΑ. Η αδερφή του που τον ξέρει πολύ καλά, σχολίασε «μόλις είδα το βλέμμα του κατάλαβα ότι οι Μπακς την είχαν γ...ει».

Jayson Tatum and Al Horford are the first Celtics teammates to score 30 each in a playoff game since Paul Pierce and Ray Allen in 2011. pic.twitter.com/6669b2ei1A