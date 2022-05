O Λούκα Ντόντσιτς αγαπά πολύ τη Μύκονο και το έδειξε και στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη των Μάβερικς επί των Σανς.

Οι Ντάλας Μάβερικς κατάφεραν να επικρατήσουν με 111-101 στο Game 4 κόντρα στους Σανς και έτσι έφτασαν στην ισοφάριση των ημιτελικών της Δύσης σε 2-2, σε μια απίθανη βραδιά του Ντόριαν Φίνεϊ-Σμιθ.

Ο Λούκα Ντόντσιτς είχε κέφια στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς και έδειξε σε καλοκαιρινό mood, φορώντας ένα πουκάμισο με αναφορά στην Μύκονο. Και συγκεκριμένα στο Mykonos Muse (ένα βιβλίο αφιερωμένο στο νησί των ανέμων), σε μια φωτογραφία που δημοσιεύσε η δημοσιογράφος Callie Caplan. Ο Σλοβένος γνωρίζει πολύ καλά το δημοφιλές νησί της χώρας μας και έχει απολαύσει τις διακοπές του στο παρελθόν, θαυμάζοντας την ομορφιά του και τους ιδιαίτερους προορισμούς του.

«Το καλοκαίρι πλησιάζει, άρα έπρεπε να φορέσω αυτό το πουκάμισο», ήταν τα λόγια του σταρ του Ντάλας που θα ψάξει τη μεγάλη ανατροπή στη σειρά με τους Σανς, οι οποίοι προηγήθηκαν με 2-0, όμως το σύνολο του Κιντ αντέδρασε και δείχνει σκληρό για να... πεθάνει.

Luka Doncic, fashion icon: “Summer is coming, so I’ve got to wear this.” pic.twitter.com/VhQ9OAWFCF