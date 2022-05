Οι Λέικερς συνεχίζουν να ψάχνουν τον εκλεκτό που θα κάτσει στον πάγκο τους.

Η θέση του head coach των Λέικερς παραμένει κενή μετά τη λήξη της συνεργασίας της ομάδας με τον Φρανκ Βόγκελ, ο οποίος είχε οδηγήσει την ομάδα στο πρωτάθλημα του 2020, στη φούσκα.

Σύμφωνα με Σαμς Σαράνια οι... λιμνάνθρωποι πέρασαν από συνέντευξη τόσο τον Μάρκ Τζάκσον, όσο και τον Τέρι Στοτς, αφού ψάχνουν τον άνθρωπο που θα πορευτούν μαζί του στην επόμενη μέρα του συλλόγου.

Ο πρώτος ήταν προπονητής των Ουόριορς από το 2011 μέχρι και το 2014, πριν αναλάβει ο Στιβ Κερ. Ο δεύτερος βρέθηκε στον πάγκο των Μπλέιζερς από το 2012 μέχρι το 2021, όμως παραμένει χωρίς ομάδα.

Στη λίστα της ομάδας του Λος Άντζελες είναι και ο assistant του Μάικ Μπουντενχόλζερ στους Μπακς, Ντάρβιν Χαμ.

The Lakers have interviewed Mark Jackson for their head coaching job, per @ShamsCharania pic.twitter.com/vOyQvT28S2