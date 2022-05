Ο Πι Τζέι Τάκερ είχε τα νεύρα του κόντρα στους Σίξερς.

Οι Σίξερς επικράτησαν με 99-79 των Χιτ στο Game 3 με πρωταγωνιστές τους Εμπίντ και Γκριν και μείωσαν τη σειρά σε 2-1. Ο Τάκερ δεν μπόρεσε να βοηθήσει επιθετικά και τελείωσε με 4 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Μάλιστα σε μια φάση δεν συγκράτησε και τα νεύρα του. Καθώς γυρνούσε στην άμυνα μετά από επιθετικό φάουλ που χρεώθηκε, αρχικά... αρπάχτηκε με τον Χάρις που βρήκε μπροστά του, μετά τα έβαλε με τον Τάιμπουλ και στο τέλος τα... έψαλλε στον διαιτητή. Ποτέ δεν μένει ήρεμος ο Πι Τζέι που αποτελεί ένα από τα.... σκυλιά του Σποέλστρα στην εντυπωσιακή άμυνα που έχει φτιάξει από την αρχή της σεζόν.

Δείτε τη φάση με τον Τάκερ

PJ wasn't having it with the Sixers 🍿 pic.twitter.com/zbBf1OMqBm