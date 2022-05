Η υπόσχεση του Αλβαράδο: «Κάποια μέρα θα είμαι ο καλύτερος αμυντικός, σημειώστε το»

Ο Χοσέ Αλβαράδο αποτελεί μία από τις πρόσφατες... ατραξιόν του ΝΒΑ με τους Πέλικανς, με τον ίδιο να υπόσχεται ότι θα κατακτήσει το βραβείο του καλύτερου αμυντικού της χρονιάς.

Ο Πορτορικανός rookie μπήκε... στη ζωή του ΝΒΑ έχοντας υπογράψει two way συμβόλαιο με τους Πέλικανς καθώς δεν κατάφερε να γίνει draft το περασμένο καλοκαίρι.

Βέβαια κανείς δεν περίμενε την ραγδαία εξέλιξή του ύστερα και από την παρουσία του στην G-League με τους Birmingham Squadron. Ο βραχύσωμος Αλβαράδο ωστόσο εισήγαγε τον... νέο τρόπο κλεψίματος καθώς παραμόνευε στην Baseline προκειμένου να πάρει τη μπάλα από τον... ανυποψίαστο αντίπαλο πλέι μέικερ.

Η... τεχνική του κλεψίματός του

Beware the Jose Alvarado sneak attack! @AlvaradoJose15 and the @PelicansNBA visit the Lakers tonight at 10:30pm/et on NBA TV. pic.twitter.com/FOIP8n877I