Οι Σέλτικς διέλυσαν όλα τα κοντέρ με τα τρίποντα τους και υποχρέωσαν τα... ελάφια σε κάκιστη βραδιά στον ίδιο τομέα.

Οι Σέλτικς κατάφεραν να ισοφαρίσουν τη σειρά με τους Μπακς σε 1-1, καθώς δεν έπεσαν πάλι στην παγίδα των ελαφιών όπως στο πρώτο παιχνίδι και κράτησουν αλώβητη την έδρα τους αυτή τη φορά. Με εξαιρετική άμυνα πάνω στον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο πρώτο ημίχρονο, κλείδωσαν το Μιλγουόκι και η νίκη ήρθε εύκολα, με τον Γκραντ Ουίλιαμς να είναι καθοριστικός με 21 πόντους, αλλά και άμυνα για σεμινάριο.

Φυσικά οι Κέλτες είχαν και άλλο ένα μεγάλο ατού απέναντι στους Μπακς. Η ομάδα του Ουντόκα πέτυχε 20 τρίποντα στο Game 2 και έκανε ρεκόρ στην ιστορία της στα playoffs. Από την άλλη η παρέα του Έλληνα σταρ είχε μόλις 3, τα λιγότερα για οποιαδήποτε ομάδα στις 15 τελευταίες postseason. Για τους Κέλτες 6/9 είχε ο Γκραντ Ουίλιαμς, 5/10 μέτρησε ο Τέιτουμ και 6/10 τρίποντα είχε ο Μπράουν. Στον αντίποδα ο Χόλιντεϊ μέτρησε 1/6 τρίποντα και ο Κόνατον είχε 1/7.

Tέλος για τέταρτη φορά στις 35 τελευταίες postseason, οι Σέλτικς είχαν προβάδισμα 25+ πόντων στο ημίχρονο,με την πιο πρόσφατη να έρχεται το 2020 στη φούσκα με τους Ράπτορς. Τα 13 τρίποντα που έβαλαν στο ημίχρονο είναι και η κορυφαία επίδοση στην ιστορία τους

The Celtics drained 20 3-pointers in tonight's Game 2 win, the most made threes in franchise playoff history.



Conversely, the Bucks only made 3 threes, the fewest in a postseason game for the team in the last 15 postseasons. pic.twitter.com/Noih67MXrL