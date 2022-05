Οι Χιτ αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα ενόψει του Game 2 κόντρα στους Σίξερς (5/5, 02:30).

Προβάδισμα στη σειρά με τους Σίξερς πήραν οι Χιτ, οι οποίοι επικράτησαν εύκολα στο Game 1 μέσα στο Μαϊάμι. Ωστόσο τα πράγματα είναι δύσκολα για την ομάδα του Έρικ Σποέλστρα ενόψει Game 2 (5/5, 02:30), αφού οι Χιτ αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Πέντε παίκτες είναι αμφιβολοι. Ο Κέιλεμπ Μάρτιν με πρόβλημα στον αστράγαλο, ο Πι Τζέι Τάκερ αντιμετωπίζει θέμα στη γάμπα, ο Μαξ Στρους έχει πρόβλημα στο δικέφαλο, ο Γκέιμπ Βίνσεντ στο γόνατο και ο Τάιλερ Χίρο στον αστράγαλο.

Ο Κάιλ Λάουρι είναι off με θέμα στον αστράγαλο, ενώ οι Τζίμι Μπάτλερ και Μαρκίφ Μόρις βγήκαν από τη λίστα τραυματιών. Ο ηγέτης των Χιτ μάλιστα έχασε και την προπόνηση της ομάδας του, με την απουσία του ωστόσο να είναι δικαιολογημένη.

