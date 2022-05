Κούζμα: «Αν δεν είναι ο Γιάννης ο καλύτερος στον κόσμο, ποιος στο καλό είναι»; (vid)

Η κυρίαρχη εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Game 1 της σειράς με τους Σέλτικς έφερε ξανά στο προσκήνιο την κουβέντα για τον κορυφαίο παίκτη στον κόσμο και ο Κάιλ Κούζμα πήρε ξεκάθαρα θέση υπέρ του Greek Freak.

Οι Μιλγουόκι Μπακς άνοιξαν λογαριασμό στη σειρά με τους Σέλτικς το βράδυ της Κυριακής 1/5, επικρατώντας με 89-101 στο TD Garden ενώ σε ό,τι αφορά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο Greek Freak σημείωσε 24 πόντους με 6/11 βολές, 9/23 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 13 ριμπάουντ, 12 ασίστ και 2 μπλοκ στα 38' που έμεινε στο παρκέ.

Έτσι, έγραψε το δεύτερο triple double της καριέρας του στα playoffs και ο θρύλος των Λέικερς, Μάτζικ Τζόνσον έγραψε στο Twitter έπειτα από το τέλος του αγώνα: «Οι πρωταθλητές κόσμου Μιλγουόκι Μπακς νίκησαν τους Σέλτικς στο Game 1, έχοντας ως ηγέτη τον καλύτερο παίκτη στο άθλημα, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο».

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος στο ενδιάμεσο πάσαρε στον εαυτό του με ταμπλό για το κάρφωμα οδηγεί εκ του ασφαλούς τα «Ελάφια» με στόχο το repeat και ο Κάιλ Κούζμα στηρίζει τα λεγόμενα του Μάτζικ σε αυτό το άτυπο debate για τον κορυφαίο.

Ο φόργουορντ των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς, πρωταθλητής το 2020 με τους Λέικερς ανέφερε χαρακτηριστικά στο Twitter απαντώντας στο ερώτημα αν ο Αντετοκούνμπο είναι ο καλύτερος μπασκετμπολίστας: «Αν δεν είναι ο Γιάννης, τότε ποιος στο καλό είναι»;



Lol then who the hell is? https://t.co/UO5uKaV6ZA