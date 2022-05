Τζα Μοράντ και Τζάρεν Τζάκσον έκαναν πράματα και θάματα κόντρα στους Ουόριορς, δείχνοντας την ποιότητα τους, ωστόσο δεν έφτασε για τους Γκρίζλις. Ένα δίδυμο με λαμπρό μέλλον στο ΝΒΑ.

Το Γκόλντεν Στέιτ έδειξε χαρακτήρα στο Game 1 και με φοβερό Τζόρνταν Πουλ, αλλά και τον Κλέι Τόμπσον να βάζει το τρίποντο της νίκης, έκανε break 1 μέσα στο Μέμφις και έφερε τη σειρά εκεί όπου ήθελε.

Μπορεί οι... αρκούδες να έχασαν. ωστόσο είχαν ατομικά κέρδη από το ματς. Αρχικά ο Μπράντον Κλαρκ έδωσε τις μάχες του και ήταν πολύτοιμος σε άλλο ένα ματς, ολοκληρώνοντας με 12 πόντους, 9 ριμπάουντ και 2 μπλοκ.

Βέβαια όλα τα φώτα από πλευράς Γκρίζλις έπεσαν στον Τζα Μοράντ και τον Τζάρεν Τζάκσον. Απόλυτα δίκαια. Το Μέμφις ονειρεύεται πως το συγκεκριμένο δίδυμο θα συνεχίσει να βελτιώνεται και να μεγαλώνει μπασκετικά παρέα, ελπίζοντας πως στο μέλλον θα είναι ικανό να τους οδηγήσει και στους τελικούς. Η ποιότητα υπάρχει, το θέμα είναι που θα φτάσουν παρέα.

Ο Τζα είναι γνωστός και μη εξαιρετέος, φοβερός σκόρερ και χειριστής μπάλας, μια... σφαίρα πάνω στο παρκέ που κάνει τη μπάλα κομπολόι και θεωρείται πως ανήκει στο ΤΟP 10 των παικτών της λίγκας. Από την πλευρά του ο Τζάκσον δεν έχει το hype του Μοράντ και δίκαια, ωστόσο είναι ένας ψηλός με μεγάλη ποιότητα και σπουδαία περιθώρια βελτίωσης. Το συγκεκριμένο δίδυμο θα μας απασχολήσει πολύ και στο μέλλον.

Ο Μοράντ είχε 34 πόντους με 10 ασίστ και 9 ριμπάουντ στο Game 1, ενώ ο JJJ είχε 33 πόντους με 10 ριμπάουντ και 6/9 τρίποντα, δείχνοντας για άλλη μια φορά πως διαθέτει αξιόλογο εξωτερικό σουτ. Οι δυο τους έγινε το δεύτερο δίδυμο ever 22 ετών ή μικρότεροι με 30άρα στο ίδιο ματς των playoffs. Οι άλλοι ήταν ο Ντουράντ με τον Ουέστμπρουκ τρεις φορές στην Οκλαχόμα. Τέλος είναι πλέον το πρώτο δίδυμο συμπαικτών στην ιστορία του Μέμφις με 30άρα στο ίδιο ματς.

Ja Morant & Jaren Jackson Jr. are the 2nd duo age-22 or younger in NBA playoff history with 30 points in the same game.



The other is Kevin Durant & Russell Westbrook (3 times)



h/t @EliasSports pic.twitter.com/NIOs7hwJ1I