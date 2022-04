Μπούκερ και Κράουντερ φόρεσαν μπλουζάκι «F..k Τζέι Κράουντερ»!

Ο Ντέβιν Μπούκερ και ο Τζέι Κράουντερ εμφανίστηκαν στη συνέντευξη Τύπου έπειτα από την πρόκριση των Σανς στα ημιτελικά της Δύσης φορώντας μπλουζάκια οπαδών των Πέλικανς με... αφιέρωση.

Οι Σανς βρήκαν απέναντί τους στον α' γύρο τους αξιόμαχους Πέλικανς που άρχισαν τη σεζόν με ρεκόρ 1-12 και 3-16 όμως κατάφεραν να μπουν στα playoffs μέσω του play-in tournament και να στείλουν τη σειρά με το Φοίνιξ σε Game 6.

Εκεί, ο Κρις Πολ ήταν αψεγάδιαστος με 14/14 σουτ κάνοντας ρεκόρ στην ιστορία των playoffs όσον αφορά τα περισσότερα εύστοχα σουτ που έχει πετύχει κανείς δίχως να αστοχήσει, οδηγώντας τους Σανς στη νίκη με 109-115.

Όσον αφορά τον Ντέβιν Μπούκερ, πάτησε ξανά παρκέ έπειτα από 9 μέρες, ξεπερνώντας τον τραυματισμό στο δεξί πόδι και σημειώνοντας 13 πόντους με 5/12 σουτ, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 32'.

Μετά από το τέλος του ματς, ο Τζέι Κράουντερ (9π., 4ριμπ., 3ασ., 1κλ., 1κοψ.) τρόλαρε τον εαυτό του αφού εμφανίστηκε με μπλουζάκι «F..k Τζέι Κράουντερ» που φορούσαν οπαδοί των Πέλικανς, με τον Μπούκερ να σιγοντάρει έχοντας το ίδιο outfit!



D-Book and Crowder's shirts after beating NOLA 💀



(via @Suns) pic.twitter.com/IHERGFXBq7