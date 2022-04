Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει να κυριαρχεί στη ρακέτα στα playoffs και η συνέπεια του τον κάνει να... κυνηγά τους ΛεΜπρόν Τζέιμς και Σακίλ Ο΄Νίλ.

Οι Μπακς δεν αντιμετώπισαν κανένα πρόβλημα στο Game 5 της σειράς με τους Μπουλς, αφού τους εκτέλεσαν και πέρασαν στην επόμενη φάση των playoffs, εκεί που περιμένουν οι Σέλτικς. Σε άλλο ένα ματς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έμοιαζε ασταμάτητος στο παρκέ, έχοντας 33 πόντους με 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 30 λεπτά συμμετοχής όντας και... οικονομικός με 11/14 δίποντα και 11/14 βολές.

Ο Greek Freak έδωσε ακόμα ένα ρεσιτάλ στη ρακέτα του αντιπάλου, εκεί όπου δεν βρήκε παίκτη να τον αντιμετωπίσει. Ο Έλληνας σταρ μέτρησε το 28ο ματς του στα playoffs με 20+ πόντους στο ζωγραφιστό και αποτελεί έναν μόνιμο πονοκέφαλο για τις αντίπαλες άμυνες.

Πλέον ο Γιάννης βρίσκεται στην τρίτη θέση όλων των εποχών με τις 20άρες παικτές με πόντους στο ζωγραφιστό στα playoffs. Άφησε πίσω του τον Τιμ Ντάνκαν και επόμενος στόχος του είναι ο ΛεΜπρόν Τζέιμς. Ο Βασιλιάς βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 35 τέτοιοι είδους ματς. Βέβαια για να φτάσει ο Αντετοκούνμπο στην κορυφή έχει δρόμο ακόμα, καθώς εκεί υπάρχει ο Σακίλ Ο'Νίλ και μέχρι τώρα δείχνει απλησίαστος.

Ο Diesel σε 63 ματς της καριέρας του στα playoffs έχει πετύχει 20+ πόντους στο ζωγραφιστό, κάτι που είναι απόλυτα λογικά αφού μιλάμε για ένας από τους πιο κυριαρχικούς ψηλούς που έχει δει ποτέ η κορυφαία λίγκα του πλανήτη. Σε αυτή την κατηγορία βρίσκεται και ο Γιάννης, ο οποίος με ταπεινότητα και προσήλωση στον στόχο του, ανεβαίνει ένα-ένα τα σκαλιά των σπουδαιότερων παικτών στην ιστορία του ΝΒΑ.

Giannis Antetokounmpo posted his 28th playoff game with 20 paint points, passing Tim Duncan for 3rd-most over the last 25 years.



Only Shaquille O'Neal and LeBron James have more. pic.twitter.com/QaD4jPnLTA