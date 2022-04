H κόντρα ανάμεσα σε Κέβιν Ντουράντ και Τσαρλς Μπάρκλεϊ σχετικά με το σχόλιο του παρουσιαστή του «Inside the NBA» και άλλοτε ΝΒΑer για τον «οδηγό λεωφορείου» καλά κρατεί με τα πυρά πέφτουν... βροχή και από τις δύο μεριές!

Το sweep των Σέλτικς με 4-0 απέναντι στους Μπρούκλιν Νετς φαίνεται πως έφερε μία σειρά... αναταράξεων και έριξε φως σε μία άτυπη κόντρα ανάμεσα στους Τσαρλς Μπάρκλεϊ και Κέβιν Ντουράντ.

Στα τέσσερα ματς των playoffs, ο «Durantula» είχε κατά μέσο όρο 26,3 πόντους, 5,8 ριμπάουντ και 6,3 ασίστ ωστόσο ο «Legend» του ΝΒΑ θέλησε να σχολιάσει το γεγονός πως ο Ντουράντ κατάλαβε πλέον τη διαφορά του να είσαι επιβάτης λεωφορείου από το να χρειάζεται να γίνεις εσύ ο οδηγός, ρίχνοντας αιχμές για την παρουσία του KD στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς των πρωταθλημάτων και των Νετς που πασχίζουν να βρουν τις ισορροπίες τους.

«Αν δεν είσαι ο οδηγός του, μην έρχεσαι να λες ότι πας για το δαχτυλίδι. Αν απλά είσαι επιβάτης, μην μιλάς καθόλου δεν θέλω να ακούσω τίποτα...» είπε ο πλέον παρουσιαστής του «Inside the NBA», με τον Ντουράντ να απαντάει άμεσα ποστάροντας φωτογραφίες του Μπάρκλεϊ στο Instagram μαζί με τους Τζούλιους Έρβινγκ, Μορίς Τσικς, Μόουζες Μαλοουν, Κλάιντ Ντρέξλερ, Χακίμ Ολάζουον, Σκότι Πίπεν, γράφοντας με... νόημα: «Που θα ήταν ο Τσαρλς χωρίς εκείνους;».

Όλο αυτό που έχει ξεκινήσει, όμως, δεν έμεινε εκεί. Ο Ντουράντ πέρασε σε άλλο... social και μέσω του twitter του σχολίασε πως «ένας στρατός από... παραγωγούς τα έχει βάλει με τον θεό», κάτι που παρουσίασαν στην εκπομπή τους μαζί με ένα βίντεο του Σακίλ Ο'Νιλ να στέλνει τους Νετς... διακοπές στο Κανκούν με οδηγό λεωφορείου τον Μπάρκλεϊ.

An army of producers against the god. Just Another Tuesday https://t.co/yxHlYT8Efl