Ο Σακίλ Ο' Νιλ δεν μπορούσε να αφήσει... ήσυχους τους Νετς μετά το sweep που δέχτηκαν από τους Σέλτικς, στέλνοντάς τους στο Κανκούν με οδηγό του λεωφορείου τον Μπάρκλεϊ.

Ποιος μπορεί να ξεφύγει από τις διαθέσεις του Σακίλ; Βλέποντας τους Σέλτικς να «σκουπίζουν» τους Νετς, αλλά και τον Κέβιν Ντουράντ να ξεκινάει «βεντέτα» με τον συμπαρουσιαστή του στο TNT και το «Inside the NBA» έκανε πάλι τα μαγικά του.

Συγκεκριμένα, γέμισε ένα ολόκληρο λεωφορείο με σύσσωμη την ομάδα των Μπρούκλιν Νετς, έχοντας πρώτο πλάνο τον Στιβ Νας, αλλά και τον KD να τραγουδάει πως... τον λένε Κέβιν. Σαν να μην έφτανε αυτό, έφερε τον Μπεν Σίμονς να μπαίνει τελευταίος στο λεωφορείο αυτό κάνοντας autostop, ενώ ο οδηγός δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τον Τσαρλς Μπάρκλεϊ.

The Brooklyn bus is off to Cancun 🚌 pic.twitter.com/7lz2FNgLrC

Μάλιστα, η παραγωγή το έφτασε σε άλλο επίπεδο όταν έφερε ένα πραγματικό λεωφορείο έξω από το στούντιο, έβαλε τον Μπάρκλεϊ να το οδηγήσει για λίγα μέτρα με αποτέλεσμα να... κατεδαφίσει μία μπάρα που βρήκε μπροστά του...

“You gotta drive the bus!”



Chuck got to be the bus driver & drove the Inside crew through a gate 🤣 pic.twitter.com/6SYKcZr8E0