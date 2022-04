Οι Τζαζ όπως όλα δείχνουν θα έχουν τον Ντόνοβαν Μίτσελ για το Game 6 κόντρα στους Μάβερικς.

Οι Τζαζ βρίσκονται στα σχοινιά στη σειρά απέναντι στους Μάβερικς, αφού χάνουν με 3-2 και θα πρέπει να ισοφαρίσουν για να οδηγήσουν τη σειρά σε έβδομο ματς. Ο Ντόνοβαν Μίτσελ αντιμετώπιζε προβλήματα και οι Μορμόνοι ήταν σε αναμμένα κάρβουνα.

Σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι, η μαγνητική του Μίτσελ ήταν καθαρή, όμως ακόμα και έτσι ο παίκτης πονάει. Όμως στο στρατόπεδο της Γιούτα υπάρχει αισιοδοξία πως ο ηγέτης της θα παίξει στο κρίσιμο Game 6. Ο Ντόνοβαν θα ακολουθήσει θεραπεία για να είναι έτοιμος για το μεγάλο ματς.

Ντάλας Μάβερικς – Γιούτα Τζαζ 3-2

Game 1: Ντάλας Μάβερικς – Γιούτα Τζαζ 93-99

Game 2: Ντάλας Μάβερικς – Γιούτα Τζαζ 110-104

Game 3: Γιούτα Τζαζ – Ντάλας Μάβερικς 118-126

Game 4: Γιούτα Τζαζ – Ντάλας Μάβερικς 100-99

Game 5: Ντάλας Μάβερικς – Γιούτα Τζαζ 102-77

Game 6: Γιούτα Τζαζ – Ντάλας Μάβερικς (29/4)

Game 7: Ντάλας Μάβερικς – Γιούτα Τζαζ* (1/5)

*Αν χρειαστεί.

