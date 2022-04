Οι Τζαζ... απέδρασαν από το Ντάλας με το 99-93 και έκαναν break στο Game 1 του πρώτου γύρου των playoffs. Πρωταγωνιστές Μίτσελ και Μπογκντάνοβιτς.

Ο Λούκα Ντόντσιτς δεν μπόρεσε να βοηθήσει τους Μάβερικς στο Game 1 του πρώτου γύρου των playoffs και οι Τζαζ έκαναν το break με 99-93 . Η Γιούτα έδειξε τα... δόντια της μέσα στο Ντάλας, αφού ο Μίτσελ ανέβασε ρυθμούς στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ στο πρώτο τα... έσπασε με 2 πόντους και 1/9 σουτ. Κομβικός και ο Μπογκντάνοβιτς.

Για τη Γιούτα ο Μίτσελ μέτρησε 32 πόντους με 10/29 σουτ (30 στο ημίχρονο), 6 ασίστ και 6 ριμπάουντ. Ο Μπογκντάνοβιτς πρόσθεσε 26 πόντους, ενώ είχε 20 στο ημίχρονο και... κρατούσε το Ντάλας. Στον αντίποδα για την ομάδα του Τζέισον Κιντ, ο Μπράνσον σημείωσε 24 πόντους με 7 ριμπάουντ και ο Ντίνγουιντι έφτασε στους 22 με 8 ασίστ, αλλά δεν ήταν αρκετοί για να καλύψουν το τεράστιο κενό του Λούκα Ντόντσιτς που θα χάσει και το δεύτερο ματς της σειράς.

Ο Ουάιτσαϊντ έκανε το 84-74, έξι λεπτά πριν τη λήξη του ματς. O Kλέμπερ μείωσε σε 86-81 στο 43', ενώ ο Μπούλοκ μείωσε στο καλάθι (88-86) με τρίποντο. Ο Κλέμπερ σκόραρε για το 92-91, δύο λεπτά για το τελος. O O'Nίλ έκανε το 95-91 στα 57 δευτερόλεπτα, ενώ ο Μίτσελ είχε 2/2 βολές στα 16 δευτερόλεπτα καθάρισε τη νίκη των Τζαζ.

Οι Μορμόνοι δέχθηκαν τεχνική ποινή, αφού ξεχάστηκαν και είχαν έξι παίκτες στο παρκέ. H Γιούτα τελείωσε την αναμέτρηση με 7/22 τρίποντα, ενώ και οι Μάβερικς σούταραν με το κακό 9/32 σουτ.

The Jazz got a tech for six players on the court. pic.twitter.com/P4uzMdSU2d