Ο Ράσελ Ουέστμπρουκ προχώρησε σε μια κίνηση που ίσως δείχνει πολλά για το μέλλον του.

Το συμβόλαιο του Ράσελ Ουέστμπρουκ με τους Λέικερς είναι από εκείνα που... καίνε. Ο Russ έχει player option για το καλοκαίρι και από εκείνον θα εξαρτηθεί αν θα παραμείνει στο Λος Άντζελες ή αν θα φύγει σαν ελεύθερος. Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα μάλιστα οι Χόρνετς βολιδοσκοπούν την κατάσταση και τον παρακολουθούν, αφού τον έχουν στη λίστα τους για να τον αποκτήσουν.

Ο γκαρντ των λιμνάνθρωπων επέλεξε να κάνει μια κίνηση που ίσως δείχνει αρκετά για την απόφαση που θα πάρει το καλοκαίρι. ο Ουέστμπρουκ διέγραψε από τον instagram του όλες τις δημοσιεύσεις που είχαν σχέση με τους Λέικερς. Λέτε να δούμε τον Ράσελ να αλλάζει ομάδα για άλλη μια φορά τα τελευταία χρόνια;

Πάντως μέσα στη σεζόν, οι φίλαθλοι της ομάδας του LA τον αποδοκίμασαν έντονα κατά τη διάρκεια των ματς για την απόδοση του και την αστοχία του.

Russell Westbrook has deleted all his Lakers posts from Instagram. pic.twitter.com/Fu7efuwjga