«Ο Σίμονς θέλει να παίξει στους Νετς όμως χρειάζεται κι άλλο χρόνο»!

Ο GM των Νετς, Σον Μαρκς συναντήθηκε με τον Μπεν Σίμονς πριν από το Game 4 με τους Σέλτικς και οι δυο πλευρές συζήτησαν τον τρόπο που θα πορευτούν από εδώ και στο εξής όσον αφορά τα σωματικά και πνευματικά εμπόδια που πρέπει να ξεπεράσει ο Αυστραλός περιφερειακός.

Παρά τις αρχικές εκτιμήσεις ότι ο Μπεν Σίμονς επρόκειτο να παίξει για πρώτη φορά με τους Νετς στο Game 4 της σειράς με τους Σέλτικς, εντούτοις ο Αυστραλός περιφερειακός δεν θα αγωνιστεί ούτε στο αποψινό κρίσιμο ματς με τη Βοστόνη (26/4, 2:00) προκαλώντας μαζικές αντιδράσεις!

Είναι χαρακτηριστικό πως ο Ρέτζι Μίλερ σχολίασε στο Twitter πως «αυτός ο τύπος έχει μηδενική ανταγωνιστικότητα» για τον Σίμονς που μετακόμισε στο Μπρούκλιν τον περασμένο Φεβρουάριο στο πλαίσιο του trade που έστειλε τον Τζέιμς Χάρντεν στους Σίξερς, ωστόσο δεν έχει πατήσει ακόμη παρκέ.

Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν ο General Manager των Νετς, Σον Μαρκς συναντήθηκε με τον Σίμονς λίγες ώρες πριν από το ματς με τους Σέλτικς. Όπως αναφέρει ο Adrian Wojnarowski, οι δυο πλευρές συζήτησαν τον τρόπο που θα πορευτούν ώστε ο Σίμονς να επιστρέψει στο γήπεδο, ξεπερνώντας πνευματικά και σωματικά εμπόδια.

Μάλιστα, ο παίκτης επανέλαβε την επιθυμία του να παίξει για τους Νετς και οι δυο πλευρές μίλησαν για το πώς θα συνεργαστούν ώστε να φτάσει σε αυτό το σημείο. Αμφότεροι συμφώνησαν πως ο Σίμονς είχε δυο καλές εβδομάδες όσον αφορά τη σωματική προετοιμασία όμως υπάρχουν ακόμη θέματα που πρέπει να ξεπεράσει. Μάλιστα οι Νετς αναγνωρίζουν πως χρειάζεται κι άλλο χρόνο για να το πετύχει.

Κι όλα αυτά ενώ οι Νετς βλέπουν... κατάφατσα τον αποκλεισμό στον α' γύρο των playoffs από τους Σέλτικς όμως σύμφωνα με τον Μαρκ Στάιν, ο Στιβ Νας είναι απίθανο να απολυθεί καθώς έχει ακόμη την στήριξη του Κέβιν Ντουράντ.

The Nets believe Simmons has been addressing both mental and physical areas in recent months, and recognize there’s more work to do. Nets meet Celtics in Game 4 tonight in Brooklyn, trailing series 3-0.