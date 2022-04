«Απίθανο να απολυθεί ο Στιβ Νας, τον στηρίζει ο Ντουράντ»

Οι Νετς βλέπουν... κατάφατσα τον αποκλεισμό στον α' γύρο των playoffs από τους Σέλτικς όμως σύμφωνα με τον Μαρκ Στάιν, ο Στιβ Νας είναι απίθανο να απολυθεί καθώς έχει ακόμη την στήριξη του Κέβιν Ντουράντ.

Οι Μπρούκλιν Νετς υποδέχονται τα ξημερώματα της Τρίτης (26/4, 2:00) τους Σέλτικς κουβαλώντας το εις βάρος τους 0-3 στη σειρά με τη Βοστόνη και απέχοντας μια ήττα από τον πρόωρο αποκλεισμό στα playoffs.

Το Μπρούκλιν εξασφάλισε την παρουσία του στην postseason μέσω του play-in tournament αφού προηγουμένως τερμάτισε στην 7η θέση της κατάταξης στην Ανατολή με ρεκόρ 44-38. Κι όλα αυτά ενώ ο Μπεν Σίμονς θα απουσιάσει και από το Game 4, με τον Ρέτζι Μίλερ να παραδέχεται μέσω Twitter πως «αυτός ο τύπος έχει μηδενική ανταγωνιστικότητα».

Σε κάθε περίπτωση, ο Μαρκ Στάιν αναφέρει πως ο Στιβ Νας είναι απίθανο να απολυθεί στο τέλος της σεζόν! Εξηγεί δε πως ο Καναδός έχει ακόμη την στήριξη του σούπερ σταρ της ομάδας, Κέβιν Ντουράντ και του ιδιοκτήτη, Τζο Τσάι.

