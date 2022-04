Οι Σίξερς υποδέχονται τα ξημερώματα της Τρίτης τους Ράπτορς στο Game 5 της προημιτελικής σειράς της Ανατολής (26/4, 3π.μ.) ενώ οι Καναδοί θα παραταχθούν δίχως τον Φρεντ ΒανΒλιτ.

Οι Σίξερς μέτρησαν τρεις συνεχόμενες νίκες στη σειρά με τους Ράπτορς ωστόσο οι Καναδοί απέφυγαν το sweep χάρη στη ματσάρα του Πασκάλ Σιάκαμ (34π., 8ριμπ., 5ασ.) στο Game 4, μειώνοντας σε 3-1 και μένοντας ζωντανοί απέναντι στην παρέα του Τζοέλ Εμπίντ.

Η σειρά επιστρέφει στη Φιλαντέλφια τα ξημερώματα της Τρίτης ωστόσο οι Ράπτορς θα παραταχθούν χωρίς τον Φρεντ ΒανΒλιτ. O 28χρονος πόιντ γκαρντ ταλαιπωρείται από πρόβλημα στο ισχίο και επιβεβαίωσε πως δεν πρόκειται να αγωνιστεί στο Game 5.

Φέτος ο ΒανΒλιτ μετράει 20.3 πόντους, 6.7 ασίστ και 4.4 ριμπάουντ μ.ό. σε 65 συμμετοχές.

Game 1: Φιλαντέλφια 76ερς – Τορόντο Ράπτορς 131-111

Game 2: Φιλαντέλφια 76ερς – Τορόντο Ράπτορς 112-197

Game 3: Τορόντο Ράπτορς - Φιλαντέλφια 76ερς 104-101 (παρ.)

Game 4: Τορόντο Ράπτορς - Φιλαντέλφια 76ερς 110-102

Game 5: Φιλαντέλφια 76ερς – Τορόντο Ράπτορς (26/4)

Game 6: Τορόντο Ράπτορς - Φιλαντέλφια 76ερς* (29/4)

Game 7: Φιλαντέλφια 76ερς – Τορόντο Ράπτορς* (1/5)

*Αν χρειαστεί



“Just a hip flexor strain. I’ll be out tonight, kinda take it day by day, and we’ll go from there.”



Fred VanVleet with an update on his injury. pic.twitter.com/8QeeAxHpDC