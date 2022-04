Πόρτις: «Προσπαθούσα να πάρω πίσω το χέρι μου και τελικά με χρέωσαν με τεχνική ποινή, αν είναι δυνατόν»! (vid)

Ο Μπόμπι Πόρτις σχολίασε στο Twitter την αψιμαχία του με τον Ζακ Λαβίν και τα... έβαλε με τους διαιτητές για την απόφαση τους για τεχνική ποινή.

Λίγο πριν το φινάλε του ματς των Μπακς με τους Μπουλς στο Σικάγο, ο Πόρτις είχε μια αψιμαχία με τον Λαβίν, με αποτέλεσμα να χρεωθεί έκαστος με μια τεχνική ποινή.

«Προσπαθούσα να πάρω πίσω το χέρι μου και τελικά με χρέωσαν με τεχνική ποινή. Αν είναι δυνατόν», σχολίασε χαρακτηριστικά στον λογαριασμό του στο Twitter ο σέντερ των Μπακς. Ο Πόρτις έδειξε να διαφωνεί με την απόφαση των ρεφς με το «τιτίβισμα» του, αλλά η ουσία είναι πως η... φωτιά στο τέλος του ματς έσβησε πολύ γρήγορα, με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται εν τέλει μέσα σε καλό κι ήρεμο κλίμα για τις δύο ομάδες.

Θυμηθείτε το περιστατικό:

To «τιτίβισμα» του Πόρτις

Was just tryna get my arm back and ended up getting a tech smh 🤦🏾‍♂️ https://t.co/4aj9SHIctj