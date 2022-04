Οι 15 πιο δημοφιλείς φανέλες παικτών του NBA έγιναν επισήμως γνωστές από την Λίγκα, με βάση τις πωλήσεις του NBA Store. Πρώτος ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, στην έβδομη θέση ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Το NBA ανακοίνωσε τις 15 πιο διάσημες φανέλες του δεύτερου μισού της Regular Season, σύμφωνα με τις πωλήσεις που σημειώθηκαν στο NBA Store το τελευταίο τετράμηνο.

Επίσης, γνωστή έγινε κι η πρώτη δεκάδα σε ο,τι αφορά γενικότερα τις ομάδες.

