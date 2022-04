Οι Μπουλς θα θέλουν να ξεχάσουν γρήγορα το Game 3 κόντρα στους Μπακς.

Οι Μπακς... σκόρπισαν τους Μπουλς και έκαναν το 2-1 στη σειρά, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να γεμίζει την στατιστική του και να παίζει όσο χρειάζεται και τον Άλεν να είναι ο x-factor του ματς.

Τα ελάφια επικράτησαν με 111-81 των ταύρων σε ένα άνετο βράδυ, ενώ το 59-90 της τρίτης περιόδου έκανε το Σικάγο να γράψει αρνητική ιστορία. Αυτό το -31 των ταύρων στις τρεις πρώτες περιόδους είναι και η μεγαλύτερη διαφορά στην ιστορία τους στα playoffs.

Οι Μπουλς θα πρέπει να μαζέψουν τα κομμάτια τους και να επιστρέψουν για το Game 4 που θα γίνει την Κυριακή του Πάσχα (20:00) στο Σικάγο, εκεί όπου για εκείνους μονόδρομος είναι η νίκη. Δεν μπήκαν ποτέ στο ματς, δεν απείλησαν τους Μπακς και έδειξαν να μην μπορούν να ακολουθήσουν τον τρελό ρυθμό του Μιλγουόκι.

The Bulls trail by 31 points, their largest deficit through the first 3 quarters of a playoff game in franchise history. pic.twitter.com/ShGQTLMPVy