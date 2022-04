Ανέβηκαν οι τόνοι μεταξύ Κάιλ Λάουρι και ΝτεΆντρε Χάντερ κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου με τους πιο ψύχραιμους να επαναφέρουν την τάξη.

Με το σκορ ισόπαλο στο 39-39 και τις δύο ομάδες, Χιτ και Χοκς, να ψάχνουν τρόπο να πάρουν το προβάδισμα, μία «έντονη» μονομαχία ανάμεσα σε Χάντερ και Λάουρι ήταν αυτή που... άναψε τα αίματα μεταξύ τους.

Ο Λάουρι φάνηκε να... γκρεμίζεται στο παρκέ από τον αντίπαλό του και λίγο αργότερα ανταπέδωσε τα σπρωξίματα κάτω από τη ρακέτα με αποτέλεσμα ο Χάντερ να αντιδράσει ζητώντας του τον λόγο. Οι εντάσεις βρήκαν τον χώρο τους, οι τόνοι ανέβηκαν, μερικές λέξεις ήρθαν και παρήλθαν, ωστόσο οι ψυχραιμότεροι έκαναν την δουλειά τους.

Kyle Lowry and De'Andre Hunter get into it 💥pic.twitter.com/CA8aLKDrDE