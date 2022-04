Οι Μάβερικς έδειξαν χαρακτήρα και ισοφάρισαν τη σειρά με τους Τζαζ, χάρη στα... όργια του αψεγάδιαστου Τζέιλεν Μπράνσον.

To Nτάλας βρήκε το κουράγιο και τη δύναμη να ισοφαρίσει τη σειρά κόντρα τους Τζαζ σε 1-1, παρά το γεγονός πως ο Λούκα Ντόντσιτς έχασε και το δεύτερο ματς των playoffs. Oι Μάβερικς προστάτευσαν την έδρα τους, αφού βρήκαν για ηγέτη τον Τζέιλεν Μπράνσον, ο οποίος έπαιξε και για τον Σλοβένο σταρ.

Ο απόφοιτος του Villanova έκανε το ματς της ζωής του κόντρα στους Μορμόνους. Kαθάρισε τους... υπερόπτες Τζαζ και έκανε ρεκόρ καριέρας, σταματώντας με 41 πόντους (6/10 τρίποντα, 9/15 δίποντα, 5/7 βολές), 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα σε 42:29.

Μάλιστα το ματς του ήταν αψεγάδιαστο, αφού τελείωσε με 0 λάθη σε ένα επιθετικό ρεσιτάλ. Έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της ομάδας με 40 πόντους και 0 λάθη σε ματς των playoffs. Eπίσης... έφτιαξε τον Κλέμπερ που τελείωσε την αναμέτρηση με 8 τρίποντα και 25 πόντους. Οι Μάβερικς είχαν εξαιρετική κυκλοφορία μπάλας και έβαλαν 17 ελεύθερα σουτ, τα περισσότερα για οποιαδήποτε ομάδα στις τελευταίες 10 postseason. Επτά από αυτά τα ελεύθερα ήταν του Κλέμπερ και φυσικά ο Μπράνσον ήταν ένας αληθινός floor general και με την απουσία του Λούκα Ντόντσιτς.

Πάντα ο Μπράνσον ήταν μέσα στους κορυφαίους του ματς για τους Μάβερικς, όμως τώρα με την απουσία του Luka Magic βρήκε την ευκαιρία να λάμψει και να ντυθεί σταρ στο ίσως πιο σημαντικό ματς της ομάδας του μέσα στην σεζόν. Αν το Ντάλας δεχόταν και δεύτερο break, τότε θα ήταν αγκαλιά με ένα αποκλεισμό στα playoffs από των πρώτο γύρο, εκεί όπου τις δύο προηγούμενες σεζόν το... καθάρισαν οι Κλίπερς.

