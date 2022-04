Ο πάγκος των Ντένβερ Νάγκετς έγινε πεδίο αντιπαράθεσης ανάμεσα στον Ουίλ Μπάρτον και τον ΝτεΜάρκους Κάζινς.

Στα μέσα της 3ης περιόδου στο Game 2 ανάμεσα στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς και τους Ντένβερ Νάγκετς, ο πάγκος των φιλοξενούμενων έγινε... πεδίο μάχης!

Η αιτία είναι αυτή τη στιγμή άγνωστη, με τον Ουίλ Μπάρτον και τον ΝτεΜάρκους Κάζινς να ανταλλάσσουν κουβέντες κατά τη διάρκεια ενός τάιμ άουτ και ενώ οι Νάγκετς κυνηγούν στο σκορ με διαφορά 10 πόντων (78-68).

Ο Μπάρτον είναι μαζί με τον Κάζινς στον πάγκο και ενώ οι συμπαίκτες τους έρχονται για τις οδηγίες, ο έξαλλος Μπάρτον αρχίζει να τα... χώνει στον σέντερ της ομάδας του. Οι ψυχραιμότεροι επενέβησαν και η ένταση... έσβησε, έστω και προσωρινά.

Δείτε το βίντεο:

Frustration is boiling over on the Nuggets bench, as Will Barton and DeMarcus Cousins exchange words.



🎥 @BleacherReportpic.twitter.com/hAchDf0Vgo