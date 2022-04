ΝτεΡόζαν, ΛαΒίν και Βούτσεβιτς σίγουρα θα ήθελαν να είναι πιο εύστοχοι στο Game 1 κόντρα στους Μπακς.

Οι Μπακς επικράτησαν δύσκολα των Μπουλς στο Game 1 και πήραν προβάδισμα στη σειρά των playoffs. Οι... ταύροι ίσως θα μπορούσαν να κάνουν το break, αν οι τρεις κορυφαίοι παίκτες τους ήταν λίγο πιο εύστοχοι και δεν τα... έσπαγαν.

ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν, Ζακ ΛαΒίν και Νίκολα Βούτσεβιτς δυσκολεύτηκαν κόντρα στα... ελάφια και συνολικά τελείωσαν την αναμέτρηση με 21/71 σουτ. Ο ΝτεΡόζαν είχε 18 πόντους, αλλά με 8/25 σουτ, ο ΛαΒίν μέτρησε 18 πόντους με 6/19 και ο Μαυροβούνιος τελείωσε με 24 πόντους με 9/27 σουτ. Με άλλα λόγια η τριπλέτα των... ταύρων σούταρε με 29.6% από το παρκέ, ένα ποσοστό που σε καμία περίπτωση δεν άφησε ικανοποιημένο τον Μπίλι Ντόνοβαν, ο οποίος ξέρει καλά πως τα ματς των playoffs κρίνονται στις λεπτομέρειες και στην πρώτη μάχη, η ομάδα του θα μπορούσε να φύγει με το διπλό, αν έκανε καλύτερο ματς ένας από τους τρεις κυρίους.

DeMar Derozan, Zach LaVine, & Nikola Vucevic combined to shoot 21/71 from the field in Chicago’s Game 1 loss 😳🗑



Derozan: 18 PTS, 6/25 FGM

LaVine: 18 PTS, 6/19 FGM

Vucevic: 24 PTS, 9/27 FGM



A combined 29.6 FG%… pic.twitter.com/DnxmNFDfBr