Πιτίνο για Ίρβινγκ: «Δεν με νοιάζει αν είναι αντιεμβολιαστής ή θεωρεί πως η Γη είναι επίπεδη, είναι απίστευτα ταλαντούχος παίκτης»

Οι 39 πόντοι του Καϊρί Ίρβινγκ στο Game 1 των Μπρούκλιν Νετς με τους Μπόστον Σέλτικς στο TD Garden αποτέλεσαν την αφορμή για το αποθεωτικό tweet του Ρικ Πιτίνο.

Λίγη ώρα μετά το φινάλε του Game 1 μεταξύ των Σέλτικς και των Νετς, ο κόουτς Ρικ Πιτίνο αποθέωσε τον Καϊρί Ίρβινγκ που έκανε... πράγματα και θαύματα στο δεύτερο ημίχρονο, παρά την οριακή ήττα της ομάδας του, σταματώντας εν τέλει στους 39 πόντους.

«Δεν με νοιάζει αν θεωρεί πως η Γη είναι επίπεδη ή αν είναι αντιεμβολιαστής ή οτιδήποτε άλλο παράξενο. Ο Καϊρί Ίρβινγκ είναι ένας απίστευτα ταλαντούχος παίκτης. Είναι καταπληκτικός παίκτης στο ένας ενατίον ενός», έγραψε χαρακτηριστικά στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο πρώην τεχνικός του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Ελλάδας.

Το tweet του πολύπειρου κόουτς:

I don’t care if he thinks the earth is flat or if he’s anti-vax or any other bizarre notion. Kyrie Irving is an absolutely incredible talent. He’s truly an amazing 1/1 baller!!!