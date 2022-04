Οι Χοκς ετοιμαζονται για το Game 1 κόντρα στους Χιτ και ελπίζουν πως θα προλάβει να παίξει ο Τζον Κόλινς.

Η Ατλάντα αωνία για τον Κλιντ Καπέλα που τραυματίστηκε στο play-in κόντρα στους Καβς και ίσως χάσει όλη τη σειρά με τους Χιτ στα playoffs. Πάντως υπάρχουν και ευχάριστα νέα και έχουν να κάνουν με τον Τζον Κόλινς.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια,ο ψηλός των Χοκς στοχεύει να επιστρέψει στο Game 1 κόντρα στο Μαϊάμι, μετά την απουσία του από τα τελευταία 16 ματς της regular season λόγω τραυματισμού.

Είναι εκτός δράσης λόγω προβλήματος στο πόδι και στα δάχτυλα, όμως πλέον οι Χοκς τον έχουν δηλωμένο σαν αμφίβολο και υπάρχουν ελπίδες να παίξει στο πρώτο ματς του πρώτου γύρου απέναντι στην παρέα του Μπάτλερ και του Αντεμπάγιο.

Τα... γεράκια χρησιμοποιούν τον Κόλινς στο «4» και τον Καπέλα στο «5» όταν είναι διαθέσιμοι, αφού αποτελούν τους βασικούς πυλώνες της ρακέτας της ομάδας.

