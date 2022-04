H νέα γενιά στο ΝΒΑ έρχεται με φόρα και οι Άντονι Έντουαρντς, Ταϊρίς Μάξεϊ, Τζα Μοράντ και Τζόρνταν Πουλ έγραψαν ιστορία τα ξημερώματα της Κυριακής 17/4 με τις επιδόσεις τους στα playoffs.

Οι 16 ομάδες που επιβίωσαν στη regular season και τα play-in tournaments κινούνται πλέον σε ρυθμούς playoffs και οι Άντονι Έντουαρντς, Ταϊρίς Μάξεϊ, Τζα Μοράντ και Τζόρνταν Πουλ πέτυχαν μια μοναδική επίδοση στα πρώτα ματς της postseason.

Συγκεκριμένα, για πρώτη φορά στην ιστορία του ΝΒΑ τέσσερις παίκτες ως 22 ετών σημείωσαν 30+ πόντους στα playoffs!

FOUR players age 22 or younger dropped 30+ tonight. ⭐️



What a start to the #NBAPlayoffs. pic.twitter.com/JPTMGsglW5