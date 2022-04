Οι Ατλάντα Χοκς απέκλεισαν τους Κλίβελαντ Καβαλίερς και θυμήθηκαν το πάθημα του 2015, όταν οι Καβς του ΛεΜπρόν Τζέιμς τους είχαν... σκουπίσει στους τελικούς της Ανατολής με 4-0.

Στα playoffs του 2015, οι Κλίβελαντ Καβαλίερς του ΛεΜπρόν Τζέιμς αντιμετώπισαν μία ομάδα ικανή να αμφισβητήσει την κυριαρχία του «βασιλιά». Οι Ατλάντα Χοκς του Μάικ Μπούντενχολζερ είχαν στα χέρια τους το Νο1 στην Ανατολή, μία σεζόν με 60 νίκες. Και ελπίδες.

Στους τελικούς της Ανατολής οι Χοκς συνάντησαν τους Καβαλίερς και τον ΛεΜπρόν. Και το αποτέλεσμα ήταν σοκαριστικό. Για τους Χοκς. Το Κλίβελαντ... σκούπισε τη σειρά με 4-0 (!), προτού αντιμετωπίσει και ηττηθεί με 4-2 από τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς στους τελικούς.

Μετά τη νίκη πρόκριση στα playoffs μέσω του play-in, οι Ατλάντα Χοκς πήραν την εκδίκησή τους, έστω και μετά από επτά χρόνια. «Αυτό ήταν για το 2015», έγραψε ο επίσημος λογαριασμός της ομάδας της Τζόρτζια στο twitter.

