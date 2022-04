«Τον σταυρό τους να κάνουν» οι Νετς που απέφυγαν τους Μπακς!

Ο Αντώνης Καλκαβούρας σχολιάζει τα ζευγάρια που έχουν προκύψει, ανυπομονεί για την δράση και το «αλατοπίπερο» που προσέδωσε στην postseason ο νεωτερισμός του play-in και απαντά σε όλους όσοι πιστεύουν ότι το Μιλγουόκι απέφυγε το αρχικό συναπάντημα με το Μπρούκλιν.

Η απόφαση των πρωταθλητών να «ξεκουράσουν» τους βασικούς στο τελευταίο παιχνίδι της κανονικής περιόδου στο Κλίβελαντ, σήκωσε συζήτηση στα χθεσινοβραδινά πάνελ των εκπομπών του ESPN και του TNT, τα οποία και κατέχουν τα τηλεοπτικά δικαιώματα του ΝΒΑ.

Με τους Καβαλίερς να έχουν το κίνητρο της νίκης για να διεκδικήσουν το πλεονέκτημα της έδρας στην 1η φάση του play-in με τους Νετς (δεν το απέκτησαν τελικά), πολλοί θεώρησαν ότι οι Μπακς αποφάσισαν ότι τους ταιριάζει περισσότερο η 3η θέση και η διασταύρωση με τους «πελάτες» Μπουλς και θέλησαν να κριτικάρουν – τρόπον τινά – την επιλογή του Μάικ Μπουντενχόλτζερ να «αποφύγει» κατ' αυτόν τον τρόπο το ενδεχόμενο συνάντησης με τους Νετς (αν νικήσουν τους Καβς στον 1ο γύρο των playoffs τότε θα καταλάβουν την 7η θέση και θα παίξουν με τον 2ο που είναι οι Σέλτικς) στην Ανατολή.

Θα συμφωνήσω με την άποψη του Σακίλ Ο' Νιλ, όπως την εξέφρασε στο “Inside the NBA” και θα διαφωνήσω – ως συνήθως – με τον Τσαρλς Μπάρκλεϊ. «Δεν έχω το παραμικρό πρόβλημα με αυτή την κίνηση, πολύ απλά γιατί πρέπει όλοι επιτέλους να καταλάβουμε ότι οι Μπακς έχουν τον καλύτερο παίκτη του κόσμου, την καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος, το know how για τον τίτλοκαι δεν φοβούνται κανέναν!», σχολίασε ο “Shaq” για να πάρει πληρωμένη απάντηση από τον “Shir Charles”:

«Το δίδυμο Ντουράντ-Ίρβινγκ είναι το καλύτερο σε όλο το ΝΒΑ. Οπότε με οποιονδήποτε αντίπαλο και να παίξουν, έχουν το πλεονέκτημα να διαθέτουν όλο το πακέτο για να φτάσουν μέχρι το τέλος. Οπότε γιατί οι Μπακς να μην θέλουν να τους αποφύγουν;», αναρωτήθηκε o 11 φορές All Star του ΝΒΑ και από τους πλέον πετυχημένους σχολιαστές της λίγκας.

Αυτό που θέλω προσθέσω εγώ στην κουβέντα και το οποίο δεν πρόκειται να πέσει στο τραπέζι, πολύ απλά γιατί ο οργανισμός του Μπρούκλιν δεν ήταν σε θέση να διαλέξει (ακόμη δεν έχει εξασφαλίσει καλά-καλά την συμμετοχή του στην postseason), έχει να κάνει με το ποια θα ήταν η επιλογή του Στιβ Νας και του general manager Σον Μαρκς, αν είχαν αυτή την δυνατότητα.

Προσωπικά πιστεύω ότι μετά το περυσινό «κάζο» στον 2ο γύρο των playoffs, το οποίο άνοιξε τον δρόμο για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τα «ελάφια», αλλά και την εφετινή κυριαρχία των Μπακς επί των Νετς (3-1), νομίζω ότι το Μπρούκλιν πήρε βαθιά ανάσα με την τελική κατάταξη!

Κι αυτό επειδή απέφυγαν τους πρωταθλητές αλλά και γιατί ενδεχομένως να έχουν καλύτερη ευκαιρία (πιθανότατα και με την ενίσχυση από τον Μπεν Σιμονς) κόντρα στους πολύ φορμαρισμένους Σελτικς μεν (μετρούν 28 νίκες στα τελευταία 35 ματς), αλλά με χαμηλότερο ταβάνι δε. Άλλωστε, η αχίλλειος πτέρνα της πρώτης τη τάξει ομάδας από τη Νέα Υόρκη, εντοπίζεται στην άμυνα και η προσθήκη του Αυστραλού forward ίσως να προσδώσει μία έξτρα ώθηση.

Πάμε όμως να δούμε κάνουμε ένα σύντομο σχόλιο για τα ήδη γνωστά ζευγάρια των plαyoffs αλλά και για εκείνα που φαινομενικά θα προκύψουν, αρχίζοντας από την άκρως συναρπαστική μάχη της Ανατολής.

Ανατολή

Μαϊάμι Χιτ vs 8ος: Κατά την άποψή μου, δύσκολα θα δούμε ένα ματσάρισμα ανάμεσα στους πρωτοπόρους της ανατολικής περιφέρειας και τους Νετς. Πιστεύω ότι το Μπρούκλιν θα πάρει την 7η θέση και για την 8η θα κονταροχτυπηθεί το Κλίβελαντ με την ομάδα που θα προκύψει ανάμεσα στην μάψη των Χοκς με τους Χόρνετς. Κοινώς θεωρώ ότι η ομάδα του Έρικ Σπόλστρα θα προκριθεί στην χειρότερη περίπτωση στις 5 ή τις 6 νίκες.

Μπόστον Σέλτικς vs 7ος: Εδώ κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε μάχη ανάμεσα στους Κέλτες και τους Νετς. Αυτό πιστεύω ότι είναι το ζευγάρι που είναι το πιο ανοιχτό σε προβλέψεις. Αν ο Σίμονς επιστρέψει και είναι σε κατάσταση να βελτιώσει την αμυντική λειτουργία της ομάδας του, τότε πιστεύω ότι η πλάστιγγα θα γείρει – στις λεπτομέρεις – προς την πλευρά του Μπρούκλιν (πιθανότερο αποτέλεσμα 3-4) και αυτό οφείλεται και στην διαφαινόμενη απουσία του Ρόμπερτ Ουίλιαμς.

Μιλγουόκι Μπακς vs Σικάγο Μπουλς: Θεωρώ ότι τα «ελάφια» δεν θα έχουν το παραμικρό πρόβλημα να ξεπεράσουν την αντίσταση των «ταύρων» (μετρούν 10 νίκες στις τελευταίες 11 αναμετρήσεις τους), που είναι τρομερά soft στην άμυνα και από τον τραυματισμό του Λόνζο Μπολ και του Άλεξ Καρούσο και μετά, υπέστησαν ολική καθίζηση. Θα είναι έκπληξη αν οι Μπουλς πάνε την σειρά στα 6 ματς.

Φιλαντέλφια Σίξερς vs Τορόντο Ράπτορς: Και σε αυτή την σειρά πιστεύω ότι θα έχουμε break. H συνύπαρξη του Εμπίντ με τον Χάρντεν δεν πιστεύω ότι έχει επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, το αμυντικό “εργαλείο” που ακούει στο όνομα Ματίς Θάϊμπουλ (ανεμβολίαστος) δεν θα ταξιδέψει στον Καναδά, οπότε πιστεύω ότι το momentum είναι με τους super φορμαρισμένους Ράπτορς, που άλλωστε νίκησαν τα 3 από τα 4 παιχνίδια με τους Σιξερς στην κανονική περίοδο.

Δύση

Φίνιξ Σανς vs 8ος: Στο play-in της δυτικής περιφέρειας πιστεύω ότι όλα είναι ανοιχτά και η μόνη ομάδα που θα μπορούσε να προβληματίσει έστω λίγο τους περυσινούς φιναλίστ είναι οι νεανικοί και αθλητικοί Τίμπεργουλβς. Καμία ομως δεν μπορεί να τους αποκλείσει. Επομένως, οι «ήλιοι» θα είναι στον 2ο γύρο, είτε με sweep, είτε με απώλεια ενός παιχνιδιού.

Μέμφις Γκρίζλις vs 7ος: Και σε αυτή την διασταύρωση δεν είναι εύκολο να προβλέψει κανείς τον αντίπαλο, ωστόσο η φόρα που έχουν πάρει οι «αρκούδες», ο ρυθμός που έχουν αποκτήσει και το πάντρεμα με το σπουδαίο ταλέντο και το μεγάλο βάθος που διαθέτουν, δεν επιτρέπουν την παραμικρή έκπληξη. Είτε παίξουν με τους Κλιπερς, είτε με τους Πέλικανς, είτε με τους Σπερς, οι Γκρίζλις θα ξεπεράσουν σχετικά εύκολα το εμπόδιό τους.

Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς vs Ντένβερ Ναγκετς: Σε αυτό το ζευγάρι έχουμε πολλά “αν”. Κατ' αρχήν δεν ξέρουμε αν ο μέχρι πρότινος τραυματίας, Στεφ Κάρι θα μπει από την αρχή στο rotation και αν ο υποψήφιος MVP, Νίκολα Γιόκιτς, θα έχει την συμπαράσταση του Τζαμάλ Μάρεϊ (αμφίβολος για τα playoffs). Με ή χωρίς τον Κάρι, οι «πολεμιστές» είναι το φαβορί, οπότε ο Σέρβος σέντερ πρέπει να υπερβάλει εαυτόν για να κάνουν οι Νάγκετς το break. Οπότε κλίνω σε Ουόριορς εύκολα ή δύσκολα...

Ντάλας Μάβερικς vs Γιούτα Τζαζ: O τραυματισμός του Ντόντσιτς στο πόδι (οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για διάταση στην γάμπα) φαίνεται ότι περιπλέκει τα πράγματα. Αν ο Σλοβένος λείψει από τα δύο πρώτα παιχνίδια, τότε αυτομάτως οι Τζαζ γίνονται το φαβορί σε μία σειρά, που ούτως ή άλλως ήταν ισορροπημένη. Επομένως με “Luka Magic” κανονικά στο παρκέ, πιστεύω ότι οι Μάβερικς θα επικρατήσουν στα 6 ή στα 7 ματς, ενώ θεωρώ ότι η Γιούτα θα κάνει το break αν ο 23χρόνος χρειαστεί να χάσει περισσότερα από 2 παιχνίδια.