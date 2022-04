Άναψαν τα αίματα στην αναμέτρηση των Χόρνετς με το Ορλάντο.

Δεν έκατσαν ήσυχοι οι παίκτες στο ματς των Χόρνετς με τους Μάτζικ. Όλα ξεκίνησαν από τη... μανούρα του Χάμπτον με τον ΜακΝτάνιελς και στη συνέχεια είχαμε γενικευμένη σύρραξη. Πρωταγωνιστής και ο Ρόμπιν Λόπεζ που ήταν έξαλλος, με τον Χάρελ να τον συγκρατεί αρχικά και τον Σκόφιλντ να ετοιμάζεται να του ορμήξει. Τελικά μόλις ηρέμησαν τα πράγματα, οι διαιτητές απέβαλαν τους Χάρελ, Λόπεζ και Σκόφιλντ.

Δείτε την ένταση

Trezz, Robin Lopez & Admiral Schofield were EJECTED after this scuffle 😳 pic.twitter.com/RxdafeflSq