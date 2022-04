Ο Ντάνι Γκριν πανηγύρισε το πρωτάθλημα με τους Τορόντο Ράπτορς το 2019 και θα παραλάβει το δαχτυλίδι του τα ξημερώματα της Παρασκευής 8/4, έπειτα δηλαδή από 1.030 μέρες!

Ο Ντάνι Γκριν ήταν μέλος των Ράπτορς όταν έφτασαν ως το τέλος της διαδρομής, κατακτώντας το πρωτάθλημα του 2019 με μπροστάρη τον Καουάι Λέοναρντ.

Εν συνεχεία ο 34χρονος περιφερειακός αγωνίστηκε διαδοχικά στους Λέικερς (2019-20) και τους Σίξερς (2020-σήμερα), πανηγυρίζοντας στο ενδιάμεσο τον τίτλο με τους Καλιφορνέζους στη «φούσκα» του Ορλάντο.

Τα ξημερώματα της Παρασκευής 8/4 οι Ράπτορς υποδέχονται τους Σίξερς και ο Γκριν θα παραλάβει το δαχτυλίδι του για το πρωτάθλημα του 2019 έπειτα από 1.030 μέρες.

