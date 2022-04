Ίρβινγκ για τη μη επιλογή του στο NBA Top-75: «Νομίζω θα το αφήσω στις θεωρίες συνωμοσίας»

Ο Καϊρί Ίρβινγκ κλήθηκε να σχολιάσει τον αποκλεισμό του από τη λίστα των Top-75 παικτών του ΝΒΑ, εξηγώντας χαρακτηριστικά πως θα περιμένει άλλα 10-20 χρόνια, ελπίζοντας να έχει κατακτήσει μερικά πρωταθλήματα ως τότε.

Οι Μπρούκλιν Νετς έχουν μπροστά τους το play-in tournament με στόχο τη συμμετοχή στα playoffs και ο Καϊρί Ίρβινγκ ήταν κομβικός στη νίκη επί των Νικς, επιστρέφοντας στο Madison Square Garden για πρώτη φορά έπειτα από το 2019.

Ο γκαρντ των Νετς είχε 24 πόντους, 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ απέναντι στους Νικς κι εν συνεχεία σχολίασε το γεγονός πως δεν συμπεριλήφθηκε στο NBA Top-75.

Kyrie Irving on NBA 75 snub: "I think I'll leave it to the conspiracy theorists. I think I was on the list... but I guess I'm not. Maybe I'll just wait 10 years, 20 years from now... hopefully with a few championships under my belt." pic.twitter.com/uRaqNUixAW