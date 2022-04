Ίρβινγκ: «Δεύτερο σπίτι μου το Madison Square Garden» (vid)

Oι Νετς πήραν το ντέρμπι της Νέας Υόρκης από τους Νικς και ο Κάιρι Ίρβινγκ είχε κάθε λόγο να είναι χαρούμενος.

Με μια φοβερή ανατροπή οι Νετς επικράτησαν των Νικς και πήραν το ντέρμπι της Νέας Υόρκης, με τον Κέβιν Ντουράντ να κάνει triple double.

Ο έτερος σταρ του Μπρούκλιν, Kάιρι Ίρβινγκ μίλησε μετά το τέλος του ματς και έδειξε πόσο λατρεύει να παίζει στο Madison Square Garden και πόσο του είχε λείψει, αφού έχει να πατήσει στο θρυλικό γήπεδο από το 2019.

Ο Uncle Drew που μεγάλωσε στο Νιού Τζέρσεϊ, δήλωσε μετά το τέλος της αναμέτρησης: «Είναι σαν δεύτερο σπίτι για μένα, νιώθω πολύ καλά εδώ πέρα». Ο γκαρντ των Νετς είχε 24 πόντους, 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ και ετοιμάζεται πλέον να δώσει τη... μάχη στο play-in τουρνουά για να βοηθήσει την ομάδα του να εξασφαλίσει την είσοδο στα playoffs.

“This is like a second home to me. … This one feels good.”



Kyrie was HYPED after getting his first win as a Net at MSG 🙏



(via @YESNetwork) pic.twitter.com/zQQ5IOzopX