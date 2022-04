ΛεΜπρόν: «Θέλω να παίξω παρέα με τον Κάρι, τον μαρκάρεις και στο κρεβάτι του» (vid)

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έβγαλε το... καπέλο στον Στεφ Κάρι και δήλωσε πως θα ήθελε να γίνουν συμπαίκτες.

ΛεΜπρόν Τζέιμς και Στεφ Κάρι βρισκόντουσαν συνεχώς στους τελικούς του ΝΒΑ από το 2015 μέχρι και το 2018, με τον ηγέτη των Ουόριορς να πανηγυρίζει 3 πρωταθλήματα και τον τότε σταρ των Καβς και νυν των Λέικερς να παίρνει με ανατροπή εκείνο του 2016.

Ο Βασιλιάς που είδε τους Λέικερς να αποκλείονται από το play-in τουρνουά στην μεγαλύτερη αποτυχία της ιστορίας, αποθέωσε τον Κάρι, δείχνοντας πόσο θέλει να γίνει κάποια στιγμή συμπαίκτης του.

«Ο Bronny είναι το Νο.1 στη λίστα που θέλω να παίξω μαζί του. Ο Στεφ Κάρι είναι ο ένας που θέλω σίγουρα να παίξω μαζί του στο σημερινό ΝΒΑ. Πρέπει να τον μαρκάρεις από τη στιγμή που αφήνει το αμάξι του στο πάρκινγκ ή και όταν σηκώνεται από το κρεβάτι του», είπε αρχικά και συνέχισε: «Λατρεύω τον Πίπεν. Και ο Τζόρνταν ήταν απίθανος, όπως και ο Κόμπι Μπράιντ θα ήταν μία επιλογή. Λάτρευα Πίπεν και Χάρνταγουεϊ»

Από την πλευρά του ο Κάρι απάντησε: «Με διάλεξε στα δύο τελευταία All Star Games. Δεν ξέρω αν αυτό μετράει, αλλά είμαι καλά τώρα».

Δύο σπουδαίοι παίκτες, θρύλοι του αθλήματος που πριν από λίγα χρόνια είχαν κάνει προσωπική υπόθεση τους τελικούς και μας χάριζαν επικές μάχες κάθε φορά που... διασταύρωναν τα ξίφη τους.

