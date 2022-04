O Καρλ-Άντονι Τάουνς ζει την πιο ώριμη σεζόν της καριέρας του και το Gazzetta γράφει για το... μυστικό που απογείωσε τον χαρισματικό σέντερ.

Οι Τίμπεργουλβς μετά από χρόνια θα έχουν ελπίδες για να μπουν στα playoffs, αφού θα διεκδικήσουν την είσοδο τους μέσω του play-in τουρνουά, αν δεν προλάβουν τους έκτους Νάγκετς για να το κάνουν απευθείας.

Στην όμορφη πορεία των λύκων τη φετινή σεζόν, ηγέτης, μπροστάρης και ποιοτικότερος παίκτης είναι ο Καρλ-Άντονι Τάουνς που πλέον έχει ωριμάσει, νιώθει καλύτερα στο παρκέ και δεν είναι soft όπως στο παρελθόν. To Gazzetta στέκεται στην αλλαγή του KAT στο πνευματικό επίπεδο και γράφει για έναν σέντερ που σκοράρει με 1000 τρόπους.

Τα προηγούμενα χρόνια ο Τάουνς ενώ ήταν εκπληκτικός στον επιθετικό τομέα, ήταν λίγο soft πάνω στο παρκέ, αλλά και στον πνευματικό και επηρεαζόταν από καταστάσεις που μπορούσαν να του χαλάσουν το μυαλό. Σε αυτό είχε σταθεί και ο Τζίμι Μπάτλερ την περίοδο που οι δυο τους συνεργάστηκαν στην Μινεσότα. Ο Τάουνς πέρασε πολύ δύσκολα τους τελευταίους μήνες, αφού έχασε και τη μητέρα του. Όλο αυτό ήταν δύσκολο να το αντέξει και σε συνδυασμό με τον χαρακτήρα του, το πράγμα ζόριζε. Ο KAT έψαχνε φέτος την ευκαιρία να αλλάξει το... τσιπάκι και τα κατάφερε. Πλέον έχει γίνει πολύ πιο σκληρός πάνω στο παρκέ και δεν καταλαβαίνει τίποτα, παίζοντας και με το μυαλό των αντιπάλων του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το ματς με τους Λέικερς όπου του έδωσε και κατάλαβε.

«Είσαι μία κ@ργι@λ@» είχε πει στον ΛεΜπρόν Τζέιμς μετά από ένα φάουλ που του έκανε στο ματς. Μερικές ημέρες αργότερα, ο Τάουνς - σε ένα live που έκανε στα social media - ρωτήθηκε για το γεγονός. Το παραδέχτηκε, χωρίς να προσθέτει κάτι άλλο, αλλά εξήγησε ότι ο κόσμος στις κερκίδες «έλεγε μ@λ@κι@ς και εγώ το χειρίστηκα». Προτού αποφανθεί ότι «αφού θέλει να μιλάμε, θα μιλάμε».

Στο ίδιο ματς έκλεψε την παράσταση, αφού μετά από ένα airball του Ράσελ Ουέστμπρουκ, ο KAT πήρε το ριμπάουντ και μετά έκανε ότι έψαχνε τη μπάλα από το πολύ κακό σουτ του γκαρντ των λιμνάνθρωπων, θέλοντας να χαλάσει κι άλλο την ψυχολογία του... σπασμένου φέτος Russ. Όλα τα λεφτά η γκριμάτσα του. Και αυτά είναι μόνο από τα παραδείγματα που δείχνουν φέτος πως την έχει δει αλλιώς και δεν κάνει ποτέ πίσω. Έχει σκληρύνει, δεν είναι soft.

Εδώ και πολλά χρόνια ο Καρλ-Άντονι Τάουνς θεωρείται ένας από τους πιο χαρισματικούς σέντερ στο ΝΒΑ, όμως έχει την ατυχία να παίζει σε μια ομάδα που σπάνια μπαίνει στα playoffs. Αυτό όμως φέτος παλεύει να αλλάξει για τη Μινεσότα που στοχεύει στην postseason, έχοντας μπροστάρη τον ΚΑΤ.

Ο ηγέτης των λύκων έκανε ρεκόρ καριέρας κόντρα στους Σπερς πριν λίγες μέρες, αφού το κοντέρ έγραψε 60 πόντους, σε μια εμφάνιση που αναλύσαμε στο Gazzetta. Εκτός από αυτό όμως ο Τάουνς... τρέλανε όλα τα κοντέρ με τα πολλά ρεκόρ που πέτυχε και την φοβερή του επίδοση. Aρχικά έγινε ο δεύτερος σέντερ στην ιστορία του ΝΒΑ με 60άρα και τουλάχιστον 15 ριμπάουντ μετά τον Σακίλ Ο'Νίλ.

Επίσης έγινε ο παίκτης με την δεύτερη καλύτερη επίδοση κόντρα σε ομάδα του Πόποβιτς, αφού στην κορυφή βρίσκεται ο Τζέιμς Χάρντεν που είχε 61 κόντρα στο Σαν Αντόνιο. Επιπλέον παρέα με τους Κάρι και Γιανγκ, συμμετείχαν σε βραδιά με 45+άρες σε 3 διαφορετικά ματς, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει.

Τέλος με τους 32 πόντους που σκόραρε στην τρίτη περίοδο πέτυχε την 4η καλύτερη επίδοση τα τελευταία 25 χρόνια, με τους Κλέι Τόμπσον, Κέβιν Λοβ και Καρμέλο Άντονι να τον ξεπερνούν.

