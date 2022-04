Η τακτική του Χοσέ Αλβαράδο, αν και γνωστή πλέον στο ΝΒΑ, έχει πιάσει... στον ύπνο αρκετούς αντιπάλους του. Όχι, όμως, τον Ράσελ Ουέστμπρουκ.

Ο πόιντ γκαρντ των Πέλικανς έχει γίνει ανά περιόδους η αιτία συζήτησης για την ικανότητά του να ξεγελάει τους αντιπάλους του. Πώς; Περιμένοντας στην γωνία του παρκέ κατά την επαναφορά της εκάστοτε ομάδας που αντιμετωπίζει ώστε να βγει εκτός οπτικού πεδίου και να τρέξει για να αναγκάσει τον παίκτη που μαρκάρει σε λάθος. Είτε με κλέψιμο είτε με βήματα.

Θύματά του έχουν πέσει μεταξύ άλλων οι Άλεξ Καρούσο, Κρις Νταν, Τρέι Γιανγκ και πάει λέγοντας. Τελευταία του απόπειρα ήταν στην πρόσφατη νίκη επί των Λέικερς και συγκεκριμένα στον Ράσελ Ουέστμπρουκ. Ωστόσο, μάλλον η τακτική του Αλβαράδο έχει γίνει πλέον γνωστή και ο άσσος των «λιμνάνθρωπων» ήταν... ψιλιασμένος, για αυτό και δεν γύρισε ποτέ την πλάτη του στον Αμερικανό της Νέας Ορλεάνης.

Δείτε την τακτική του Αλβαράδο:

Beware the Jose Alvarado sneak attack! @AlvaradoJose15 and the @PelicansNBA visit the Lakers tonight at 10:30pm/et on NBA TV. pic.twitter.com/FOIP8n877I

Αλλά και τον Ράσελ Ουέστμπρουκ που τον «διάβασε» ιδανικά:

Jose Alvarado tried it again, but Russ saw it coming 😅



NOP 110 | LAL 108



2:10 remaining on NBA TV pic.twitter.com/MbQT4hqL3M